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Смарт-годинники можна
буде заряджати від людини

Смарт-годинники можна буде заряджати від людини
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15

Смарт-годинники можна буде заряджати від людини

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Китайського університету Гонконгу працюють над новим методом отримання енергії від рухів людини. Цю технологію можуть використовувати для підзарядки розумних годинників або іншої натільної техніки.

Дивися повний текст Смарт-годинники можна буде заряджати від людини.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15

Метод отримання енергії для годинника від рухів людини називається АВТОПІДЗАВОД і використовується в наручних годинниках уже більше століття.
consulaugur
 
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