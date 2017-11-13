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Смарт-годинники можна буде заряджати від людини
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Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Вчені Китайського університету Гонконгу працюють над новим методом отримання енергії від рухів людини. Цю технологію можуть використовувати для підзарядки розумних годинників або іншої натільної техніки.
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R2
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Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15
Метод отримання енергії для годинника від рухів людини називається АВТОПІДЗАВОД і використовується в наручних годинниках уже більше століття.
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consulaugur
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:29
Смотрите чтобы не взорвались от перезаряда.
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p_a_l
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