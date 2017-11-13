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Смарт-годинники можна
буде заряджати від людини

Смарт-годинники можна буде заряджати від людини
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15

Смарт-годинники можна буде заряджати від людини

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Китайського університету Гонконгу працюють над новим методом отримання енергії від рухів людини. Цю технологію можуть використовувати для підзарядки розумних годинників або іншої натільної техніки.

Дивися повний текст Смарт-годинники можна буде заряджати від людини.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:15

Метод отримання енергії для годинника від рухів людини називається АВТОПІДЗАВОД і використовується в наручних годинниках уже більше століття.
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:29

Смотрите чтобы не взорвались от перезаряда.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:09

consulaugur, а можно ссылку на хотя бы одни электронные часы, в которых применяется автоподзавод хотя бы в последний год? Про смарт-часы, которые элктроэнергию жрут, как не в себя, я уж не говорю.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 06:52

moveton
Всё правильно он описал. А не применялись, так как смысла не было и технологии не позволяли. В простых батарейки на годы хватит, а смарт-часы до ума были не доведены. Но время подошло, смарт часы становятся экономичными, ещё немного и энергии полученное таким путём будет хватать для зарядки многим устройствам. Появился Snapdraogon 4100, уже хорошо, но не настолько. Дайте время и всё будет пучком. Ведь в большинстве часов применяется старый 28-нм техпроцесс. Да и в новом Snapdraogon 4100 только 12-нм. А топовые чипы уже на 5-нм. выпускают.
Попаданец
 
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