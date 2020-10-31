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У Міненерго оцінили потенціал ринку зелених облігацій у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Ринок зелених облігацій в Україні, концепція якого знаходиться в активній фазі узгодження, потенційно може залучити до 73 мільярдів доларів інвестицій в екологічно чисті проекти до 2030 року.
Дивися повний текст У Міненерго оцінили потенціал ринку зелених облігацій у $73 мільярди
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