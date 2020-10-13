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Які активи потрібно купувати,
щоб застрахуватися від...

Які активи потрібно купувати, щоб застрахуватися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:12

Які активи потрібно купувати, щоб застрахуватися від...

Пропонуємо до обговорення:
Наступний ведмежий ринок може виявитися «найгіршим», тому що при жодній кризі ще не закривалися «ні McDonalds, ні всі авіакомпанії», зазначає екс-партнер Джорджа Сороса.

Дивися повний текст Які активи потрібно купувати, щоб застрахуватися від майбутнього обвалу ринку акцій: поради інвестора.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:12

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straponesa
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