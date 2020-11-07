В Україні стрімко дорожчає житло.
Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:06
У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
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Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:07
Сервис в пригород не желает ездить на обслуживание.
Чего то пригород молчит об этой проблеме.
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