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У передмісті дешевше, ніж в
Києві: як і скільки можна...

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:06

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стрімко дорожчає житло.

Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:07

Сервис в пригород не желает ездить на обслуживание.
Чего то пригород молчит об этой проблеме.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:24

Если б еще в этих пригородах была работа.. а то ведь все в Киев ездят
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:40

Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

Хатинка за містом вимагає ахтомобілю майже обов’язково ;) а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
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chipmunk
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