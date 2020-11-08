В Україні стрімко дорожчає житло.
Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:06
У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:07
Сервис в пригород не желает ездить на обслуживание.
Чего то пригород молчит об этой проблеме.
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:24
Если б еще в этих пригородах была работа.. а то ведь все в Киев ездят
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:40
Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
Хатинка за містом вимагає ахтомобілю майже обов’язково а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:49
Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
надо сразу брать с автопилотом...
Додано: Пон 09 лис, 2020 08:57
chipmunk
Жив у передмісті 10 років, працював у Києві. Нарешті переселився в Київ і тепер навіть безкоштовно жити в передмісті не буду! Це неймовірно дорого, знос автомобіля в 5 раз швидше, зимою і в дощ постійно ризикуєш життям.Інфраструктири нуль і п'ять десятих(Там скоріше здохнеш, ніж тебе в лікарню доставлять! Сьогодні ще й пробарі додались саме на під'їзді до Києва. Можна, звичайно, там жити, але не працювати і бухати на балконі)))))
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:12
если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...
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