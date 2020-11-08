RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У передмісті дешевше, ніж в
Києві: як і скільки можна...

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:06

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стрімко дорожчає житло.

Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91106
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:07

Сервис в пригород не желает ездить на обслуживание.
Чего то пригород молчит об этой проблеме.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:24

Если б еще в этих пригородах была работа.. а то ведь все в Киев ездят
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:40

Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

Хатинка за містом вимагає ахтомобілю майже обов’язково ;) а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8545
З нами з: 15.04.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:49

Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

chipmunk написав:....а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
надо сразу брать с автопилотом...
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:57

chipmunk
Жив у передмісті 10 років, працював у Києві. Нарешті переселився в Київ і тепер навіть безкоштовно жити в передмісті не буду! Це неймовірно дорого, знос автомобіля в 5 раз швидше, зимою і в дощ постійно ризикуєш життям.Інфраструктири нуль і п'ять десятих(Там скоріше здохнеш, ніж тебе в лікарню доставлять! :evil: Сьогодні ще й пробарі додались саме на під'їзді до Києва. Можна, звичайно, там жити, але не працювати і бухати на балконі)))))
vagosusa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:12

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смарт-годинники можна буде заряджати від людини
R2 » Нед 08 лис, 2020 12:15
4 259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 06:52
Попаданец
На скільки зросте прожитковий мінімум у 2021 році...
R2 » Пон 09 лис, 2020 02:44
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 02:44
eduard_baturo1969
Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в...
R2 » Пон 09 лис, 2020 00:48
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 01:05
ST_11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.