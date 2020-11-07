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У передмісті дешевше, ніж в
Києві: як і скільки можна...

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:06

У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стрімко дорожчає житло.

Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:07

Сервис в пригород не желает ездить на обслуживание.
Чего то пригород молчит об этой проблеме.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:24

Если б еще в этих пригородах была работа.. а то ведь все в Киев ездят
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:40

Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

Хатинка за містом вимагає ахтомобілю майже обов’язково ;) а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:49

Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...

chipmunk написав:....а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
надо сразу брать с автопилотом...
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:57

chipmunk
Жив у передмісті 10 років, працював у Києві. Нарешті переселився в Київ і тепер навіть безкоштовно жити в передмісті не буду! Це неймовірно дорого, знос автомобіля в 5 раз швидше, зимою і в дощ постійно ризикуєш життям.Інфраструктири нуль і п'ять десятих(Там скоріше здохнеш, ніж тебе в лікарню доставлять! :evil: Сьогодні ще й пробарі додались саме на під'їзді до Києва. Можна, звичайно, там жити, але не працювати і бухати на балконі)))))
vagosusa
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:12

если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:00

  vagosusa написав:chipmunk
Жив у передмісті 10 років, працював у Києві. Нарешті переселився в Київ і тепер навіть безкоштовно жити в передмісті не буду! Це неймовірно дорого, знос автомобіля в 5 раз швидше, зимою і в дощ постійно ризикуєш життям.Інфраструктири нуль і п'ять десятих(Там скоріше здохнеш, ніж тебе в лікарню доставлять! :evil: Сьогодні ще й пробарі додались саме на під'їзді до Києва. Можна, звичайно, там жити, але не працювати і бухати на балконі)))))

Бред, но каждому свое. Живу в пригороде, проживание в частном доме дешевле (не учитывая ремонта строек)чем в квартире в Киеве, в Киев плевал ездить по пробкам работа в пригороде на в три раза большую зарплату чем в киеве. Машина да нужна, но это дешевле чем по Киеву с тремя пересадками или на такси по пробкам. Вижу много людей ездят с Киева в пригород на работу так как зарплаты куда выше Киевских. Ну с медициной да ж*** тут согласен, но киев под боком если что.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:22

  tigr-uu написав:
  vagosusa написав:chipmunk
Жив у передмісті 10 років, працював у Києві. Нарешті переселився в Київ і тепер навіть безкоштовно жити в передмісті не буду! Це неймовірно дорого, знос автомобіля в 5 раз швидше, зимою і в дощ постійно ризикуєш життям.Інфраструктири нуль і п'ять десятих(Там скоріше здохнеш, ніж тебе в лікарню доставлять! :evil: Сьогодні ще й пробарі додались саме на під'їзді до Києва. Можна, звичайно, там жити, але не працювати і бухати на балконі)))))

Бред, но каждому свое. Живу в пригороде, проживание в частном доме дешевле (не учитывая ремонта строек)чем в квартире в Киеве, в Киев плевал ездить по пробкам работа в пригороде на в три раза большую зарплату чем в киеве. Машина да нужна, но это дешевле чем по Киеву с тремя пересадками или на такси по пробкам. Вижу много людей ездят с Киева в пригород на работу так как зарплаты куда выше Киевских. Ну с медициной да ж*** тут согласен, но киев под боком если что.

В частном доме жизнь априори не может быть дешевле чем в квартире (если это не хижина в какой-то тропической страна). Потребление воды больше, отопление дороже, сбор денег то труба где-то прорвала, то дорога, то еще что-то. В квартире (если не какая-то элитная недвижимость) заплатил до 10 грн за квадратный метр и ниочем не волнуешься, в частном доме надо либо кого-то нанимать, либо самому тратить время на уборку, покраску, цветочки и т.д. А работа сегодня она возле дома есть, а завтра нет :) Сейчас не совок, где люди кучу времени занимались одним и тем-же в одном и том-же месте.
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