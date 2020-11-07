В Україні стрімко дорожчає житло.
Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:06
У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна заощадити на купівлі квартири.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:07
Сервис в пригород не желает ездить на обслуживание.
Чего то пригород молчит об этой проблеме.
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:24
Если б еще в этих пригородах была работа.. а то ведь все в Киев ездят
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:40
Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
Хатинка за містом вимагає ахтомобілю майже обов’язково а як по кабакам їздить, то ще й шофера...
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:49
Re: У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
надо сразу брать с автопилотом...
Додано: Пон 09 лис, 2020 08:57
chipmunk
Жив у передмісті 10 років, працював у Києві. Нарешті переселився в Київ і тепер навіть безкоштовно жити в передмісті не буду! Це неймовірно дорого, знос автомобіля в 5 раз швидше, зимою і в дощ постійно ризикуєш життям.Інфраструктири нуль і п'ять десятих(Там скоріше здохнеш, ніж тебе в лікарню доставлять! Сьогодні ще й пробарі додались саме на під'їзді до Києва. Можна, звичайно, там жити, але не працювати і бухати на балконі)))))
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:12
если появляется новость что цены на квартиры стремительно дорожают, то это значит что их почти никто не берёт и все требуют больших скидок...
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:00
Бред, но каждому свое. Живу в пригороде, проживание в частном доме дешевле (не учитывая ремонта строек)чем в квартире в Киеве, в Киев плевал ездить по пробкам работа в пригороде на в три раза большую зарплату чем в киеве. Машина да нужна, но это дешевле чем по Киеву с тремя пересадками или на такси по пробкам. Вижу много людей ездят с Киева в пригород на работу так как зарплаты куда выше Киевских. Ну с медициной да ж*** тут согласен, но киев под боком если что.
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:22
В частном доме жизнь априори не может быть дешевле чем в квартире (если это не хижина в какой-то тропической страна). Потребление воды больше, отопление дороже, сбор денег то труба где-то прорвала, то дорога, то еще что-то. В квартире (если не какая-то элитная недвижимость) заплатил до 10 грн за квадратный метр и ниочем не волнуешься, в частном доме надо либо кого-то нанимать, либо самому тратить время на уборку, покраску, цветочки и т.д. А работа сегодня она возле дома есть, а завтра нет Сейчас не совок, где люди кучу времени занимались одним и тем-же в одном и том-же месте.
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