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У Києві пропонують відчути на дотик українську гривню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:40
Пропонуємо до обговорення:
У столичному Музеї в темряві "Третя година після півночі" до кінця листопада 2020 року можна доторкнутися до бюстів видатних українців і прихованих під ними макетів будівель, які зображені на шести українських купюрах серії 2014-2020 років.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:40
Небылица.
Как то один раз приспичило и в темноте в сельских посадках срочно понадобилась бумага....
Что могу сказать. Лучше бы гривна была размером с 500-ку, чем наоборот.
Но ничего. Одним местом чувствую что коро и 500-ки в ход пойдут.
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