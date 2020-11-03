RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві пропонують відчути
на дотик українську гривню...

У Києві пропонують відчути на дотик українську гривню...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:40

У Києві пропонують відчути на дотик українську гривню...

Пропонуємо до обговорення:
У столичному Музеї в темряві "Третя година після півночі" до кінця листопада 2020 року можна доторкнутися до бюстів видатних українців і прихованих під ними макетів будівель, які зображені на шести українських купюрах серії 2014-2020 років.

Дивися повний текст У Києві пропонують відчути на дотик українську гривню (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91103
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:40

Небылица.
Как то один раз приспичило и в темноте в сельских посадках срочно понадобилась бумага....
Что могу сказать. Лучше бы гривна была размером с 500-ку, чем наоборот.
Но ничего. Одним местом чувствую что коро и 500-ки в ход пойдут.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У передмісті дешевше, ніж в Києві: як і скільки можна...
R2 » Нед 08 лис, 2020 18:06
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 18:07
p_a_l
В Києві з'являться багаторівневі розв'язки (список)
R2 » Чет 05 лис, 2020 09:46
5 297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 14:11
bob2019
У Києві за допомогою комп’ютерного вірусу викрали будівлю
R2 » Вів 03 лис, 2020 17:14
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 17:14
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90747)
08.11.2020 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.