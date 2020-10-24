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Омелян ствержжує, що УЗ може отримувати додатково 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:38
Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» зможе вирішити частину фінансових проблем, якщо подолає корупцію, через яку втрачає до 20 млрд грн щороку.
Дивися повний текст Омелян ствержжує, що УЗ може отримувати додатково 20 млрд грн щорічно, та за однієї умови
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Додано: Нед 08 лис, 2020 21:38
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