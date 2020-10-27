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Глобальні інвестиції в
комерційну нерухомість...

Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:17

Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в комерційну нерухомість по всьому світу почали поступово відновлюватися.

Дивися повний текст Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість скоротилися на 31%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:17

Но у нас то все отлично!
И жилую недвижимость народ раскупает как горячие пирожки! А слава слугам, что страна "процветает"!
straponesa
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