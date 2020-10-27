Інвестиції в комерційну нерухомість по всьому світу почали поступово відновлюватися.
Дивися повний текст Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість скоротилися на 31%.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 23:17
Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глобальні інвестиції в комерційну нерухомість скоротилися на 31%.
Додано: Нед 08 лис, 2020 23:17
Но у нас то все отлично!
И жилую недвижимость народ раскупает как горячие пирожки! А слава слугам, что страна "процветает"!
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