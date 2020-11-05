В Україні станом на 1 січня цього року здобували вищу освіту близько 80,5 тис. іноземців та осіб без громадянства зі 158 країн світу.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в Україні.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 00:48
Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в Україні.
Додано: Пон 09 лис, 2020 01:05
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