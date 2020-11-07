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На скільки зросте прожитковий
мінімум у 2021 році...

На скільки зросте прожитковий мінімум у 2021 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 02:44

На скільки зросте прожитковий мінімум у 2021 році...

Пропонуємо до обговорення:
Документ підтримали 275 нардепів.

Дивися повний текст На скільки зросте прожитковий мінімум у 2021 році (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 02:44

Почему 176$ если на руки менее 150$.
eduard_baturo1969
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