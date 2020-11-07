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Названо автомобілі, які українці найчастіше переводять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 08:18
Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, які автомобілі українці найчастіше переводять на газ.
Дивися повний текст Названо автомобілі, які українці найчастіше переводять на газ
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