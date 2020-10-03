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Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:37
Пропонуємо до обговорення:
З розвитком цифрових технологій з’явилися зручні та ефективні способи для споживача залишити скаргу або відгук.
Дивися повний текст Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
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