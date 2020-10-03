З розвитком цифрових технологій з’явилися зручні та ефективні способи для споживача залишити скаргу або відгук.
Дивися повний текст Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:37
Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися.
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:59
1. "звонить на горячую линию торгового заведения или заведения предоставления услуг;" - не у всех торговых заведений есть горячая линия, а вот книга жалоб была даже в самом захудалом кафетерии.
2. "оставлять отзывы на официальном веб-сайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или заведения предоставления услуг или на специализированных независимых сайтах с отзывами (форумах)." - раньше после записи в книге - должны были в течении недели связаться с тобой представители этого заведения, теперь же хоть все форумы испиши - никто с тобой связываться не обязан.
3. "Также потребитель вправе обратиться для защиты своих прав в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" - раньше тоже можно было это сделать в добавок к записи в книге.
вывод - сделали хуже, а преподносят как улучшение.
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:46
Неправда. Отмена этого рудимента уже давно назрела - она практически уже не работала.
А вот отзывы в гугле - работают. Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва)
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:33
Re: Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
Это же взятка
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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