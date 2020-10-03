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Книгу скарг скасовано:
куди тепер скаржитися

Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:37

Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися

Пропонуємо до обговорення:
З розвитком цифрових технологій з’явилися зручні та ефективні способи для споживача залишити скаргу або відгук.

Дивися повний текст Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:59

1. "звонить на горячую линию торгового заведения или заведения предоставления услуг;" - не у всех торговых заведений есть горячая линия, а вот книга жалоб была даже в самом захудалом кафетерии.

2. "оставлять отзывы на официальном веб-сайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или заведения предоставления услуг или на специализированных независимых сайтах с отзывами (форумах)." - раньше после записи в книге - должны были в течении недели связаться с тобой представители этого заведения, теперь же хоть все форумы испиши - никто с тобой связываться не обязан.

3. "Также потребитель вправе обратиться для защиты своих прав в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" - раньше тоже можно было это сделать в добавок к записи в книге.

вывод - сделали хуже, а преподносят как улучшение.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:46

  RomanTik написав:1. "звонить на горячую линию торгового заведения или заведения предоставления услуг;" - не у всех торговых заведений есть горячая линия, а вот книга жалоб была даже в самом захудалом кафетерии.

2. "оставлять отзывы на официальном веб-сайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или заведения предоставления услуг или на специализированных независимых сайтах с отзывами (форумах)." - раньше после записи в книге - должны были в течении недели связаться с тобой представители этого заведения, теперь же хоть все форумы испиши - никто с тобой связываться не обязан.

3. "Также потребитель вправе обратиться для защиты своих прав в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" - раньше тоже можно было это сделать в добавок к записи в книге.

вывод - сделали хуже, а преподносят как улучшение.


Неправда. Отмена этого рудимента уже давно назрела - она практически уже не работала.
А вот отзывы в гугле - работают. Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва)
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:33

Re: Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися

  Конрад Карлович написав:Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва
Это же взятка
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:38

  Investor_K написав:
  Конрад Карлович написав:Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва
Это же взятка


100%. мне вернули 1000 грн (из 4000) за плохую уборку квартиры после ремонта.

но в целом, жаловаться некуда. по мелочам извиняться, дадут презент. по серьезным шансы чего-то добиться очень низкие
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:26

Re: Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися

  Investor_K написав:Это же взятка

Это факт. И не в их интересах дальше работать плохо, иначе просто разорятся на таких "взятках"
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:48

  adeges написав:
  Investor_K написав:
  Конрад Карлович написав:Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва
Это же взятка


100%. мне вернули 1000 грн (из 4000) за плохую уборку квартиры после ремонта.

но в целом, жаловаться некуда. по мелочам извиняться, дадут презент. по серьезным шансы чего-то добиться очень низкие

То ли дело раньше было: написал в жалобную книгу, что в наливайке недоливают, а тут оп-па на следующий день наливайку закрыли?
Или, всетаки, все стандартной отпиской заканчивалось?
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