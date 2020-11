Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися

Додано: Пон 09 лис, 2020 15:38

Investor_K написав: Конрад Карлович написав: Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва Удивительно, но мне позвонили, извинились - исправились и даже сделали подарок (за удаление плохого, но справедливого и честного отзыва Это же взятка Это же взятка



100%. мне вернули 1000 грн (из 4000) за плохую уборку квартиры после ремонта.



но в целом, жаловаться некуда. по мелочам извиняться, дадут презент. по серьезным шансы чего-то добиться очень низкие 100%. мне вернули 1000 грн (из 4000) за плохую уборку квартиры после ремонта.но в целом, жаловаться некуда. по мелочам извиняться, дадут презент. по серьезным шансы чего-то добиться очень низкие

