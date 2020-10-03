Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися

Додано: Пон 09 лис, 2020 11:59

1. "звонить на горячую линию торгового заведения или заведения предоставления услуг;" - не у всех торговых заведений есть горячая линия, а вот книга жалоб была даже в самом захудалом кафетерии.



2. "оставлять отзывы на официальном веб-сайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или заведения предоставления услуг или на специализированных независимых сайтах с отзывами (форумах)." - раньше после записи в книге - должны были в течении недели связаться с тобой представители этого заведения, теперь же хоть все форумы испиши - никто с тобой связываться не обязан.



3. "Также потребитель вправе обратиться для защиты своих прав в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" - раньше тоже можно было это сделать в добавок к записи в книге.



вывод - сделали хуже, а преподносят как улучшение.