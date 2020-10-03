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Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:59
не знаю, в чем новость,может реклама юркомпании? Но книгу жалоб отменили еще в начале 2019 года
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:59
espanol написав:
Телефонував декілька разів на гарячі лінії, завжди "всі оператори зайняті, зателефонуйте пізніше".
мені на заправці завжди заливають 38-39л газу, а якось на Глуско залили 44, я подумав обманули, подзвонив на гарячу лінію та влаштував скандал, через деякий час подзвонила директорша тієї заправки, запросила на каву і залили мені бесплатно 5л.
Але по пробігу виявилось, що залили мені тоді реально 44л, тепер совість гризе. )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:01
adeges написав: _hunter написав: adeges написав:
[
100%. мне вернули 1000 грн (из 4000) за плохую уборку квартиры после ремонта. но в целом, жаловаться некуда. по мелочам извиняться, дадут презент. по серьезным шансы чего-то добиться очень низкие
То ли дело раньше было: написал в жалобную книгу, что в наливайке недоливают, а тут оп-па на следующий день наливайку закрыли?
Или, всетаки, все стандартной отпиской заканчивалось?
да дело не в жалобной книге, а в отсутствии какой либо помощи от службы защиты прав потребителя
, которая раньше реально помогала. а теперь пишут отписки
Так а Книга тут при чем? -- к ним что раньше напрямую обращаться нужно было, что сейчас.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:17
adeges написав:
да дело не в жалобной книге, а в отсутствии какой либо помощи от службы защиты прав потребителя, которая раньше реально помогала. а теперь пишут отписки
ещё есть в каждой РДА отдел торговли, тоже как присматривают за добропорядочностью бизнеса
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