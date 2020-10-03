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Книгу скарг скасовано:
куди тепер скаржитися

Книгу скарг скасовано: куди тепер скаржитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:59

не знаю, в чем новость,может реклама юркомпании? Но книгу жалоб отменили еще в начале 2019 года
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:59

  espanol написав:Телефонував декілька разів на гарячі лінії, завжди "всі оператори зайняті, зателефонуйте пізніше".

мені на заправці завжди заливають 38-39л газу, а якось на Глуско залили 44, я подумав обманули, подзвонив на гарячу лінію та влаштував скандал, через деякий час подзвонила директорша тієї заправки, запросила на каву і залили мені бесплатно 5л.
Але по пробігу виявилось, що залили мені тоді реально 44л, тепер совість гризе. )))
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:01

  adeges написав:
  _hunter написав:
  adeges написав:[

100%. мне вернули 1000 грн (из 4000) за плохую уборку квартиры после ремонта.

но в целом, жаловаться некуда. по мелочам извиняться, дадут презент. по серьезным шансы чего-то добиться очень низкие

То ли дело раньше было: написал в жалобную книгу, что в наливайке недоливают, а тут оп-па на следующий день наливайку закрыли?
Или, всетаки, все стандартной отпиской заканчивалось?


да дело не в жалобной книге, а в отсутствии какой либо помощи от службы защиты прав потребителя, которая раньше реально помогала. а теперь пишут отписки

Так а Книга тут при чем? -- к ним что раньше напрямую обращаться нужно было, что сейчас.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:17

  adeges написав:да дело не в жалобной книге, а в отсутствии какой либо помощи от службы защиты прав потребителя, которая раньше реально помогала. а теперь пишут отписки

ещё есть в каждой РДА отдел торговли, тоже как присматривают за добропорядочностью бизнеса
Клаус
 
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  #<12
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