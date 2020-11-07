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Шмигаль похвалився: У жовтні
державний бюджет виконано...

Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:28

Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на його Фейсбук сторінці.

Дивися повний текст Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано на 110%.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:28

давайте сравнивать с 2019 годом
ruslan42212
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