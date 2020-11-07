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Дивися повний текст Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано на 110%.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 10:28
Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль похвалився: У жовтні державний бюджет виконано на 110%.
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