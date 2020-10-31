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Кабмін створить два фонди
для підтримки бізнесу

Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:34

Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує створити Фонд гарантування кредитів і Фонд фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування.

Дивися повний текст Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:34

Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться.

А вместо этого
в векторы экономического развития до 2030 года создание единого интегрированного гарантийного инструмента

А я так ждал надеялся и верил :) Ну пусть хоть скажет насколько продвинулись ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:59

Re: Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу

а потом отправить деньги фондов на Велике будівництво и скажет что его неправильно поняли
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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