Уряд планує створити Фонд гарантування кредитів і Фонд фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування.
Дивися повний текст Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 10:34
Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу.
Додано: Пон 09 лис, 2020 10:34
А вместо этого
А я так ждал надеялся и верил :) Ну пусть хоть скажет насколько продвинулись ;)
Додано: Пон 09 лис, 2020 10:59
Re: Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу
а потом отправить деньги фондов на Велике будівництво и скажет что его неправильно поняли
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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