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"11,5 тонни під металобрухт":
бельгійська поліція...

"11,5 тонни під металобрухт": бельгійська поліція...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:16

"11,5 тонни під металобрухт": бельгійська поліція...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "brusselstim".

Дивися повний текст \"11,5 тонни під металобрухт\": бельгійська поліція затримала найбільшу партію наркотиків (фото).
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