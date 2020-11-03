У 2022 році в Україні відбудеться розвиток туристичної галузі через відкриття ігрового бізнесу в державі.
Дивися повний текст У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через ігровий бізнес.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:04
У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через ігровий бізнес.
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:04
когда космические корабли будут бороздить просторы Большого театра...(с) клинический случай похоже
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:09
Re: У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через...
Лишилось ще проституцію та марихуану дозволити - гроші наповнять бюджет так, що вчителям по 5000 дол. зарплатня буде !
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