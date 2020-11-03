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У “Слузі народу” прогнозують
туристичний бум через...

У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:04

У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році в Україні відбудеться розвиток туристичної галузі через відкриття ігрового бізнесу в державі.

Дивися повний текст У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через ігровий бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:04

когда космические корабли будут бороздить просторы Большого театра...(с) клинический случай похоже
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:09

Re: У “Слузі народу” прогнозують туристичний бум через...

Лишилось ще проституцію та марихуану дозволити - гроші наповнять бюджет так, що вчителям по 5000 дол. зарплатня буде !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:43

maxprofit
А що не так з легалізацією проституції, чи думаєте, людям краще в тіні працювати, чи в Європу їхати і там в білу працювати?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:00

А если еще и проституцию узаконить, то еще и не такой бум-бум можно устроить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:29

Эти де*** всю страну готовы в ласвегас с проститутками превратить. Пусть своих детей на панель гонят!
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:36

  maxprofit написав:Лишилось ще проституцію та марихуану дозволити - гроші наповнять бюджет так, що вчителям по 5000 дол. зарплатня буде !

Декриминализация проституции позволит перекрыть огромные потоки черных денег в карманы госструктур. А это очень лакомый кусочек для чинуш. Поэтому ждать в этом хоть каких-то изменений не приходиться...
Конрад Карлович
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