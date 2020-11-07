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Вартість квартир на "вторинці"
Києва у жовтні (інфографіка)

Вартість квартир на "вторинці" Києва у жовтні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:12

Вартість квартир на "вторинці" Києва у жовтні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1465 дол. США/кв.м.

Дивися повний текст Вартість квартир на \"вторинці\" Києва у жовтні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:12

Гарна статистика — але вона лише відображає ціни, по яким виставлені квартири на продаж. Хотілось би побачити статистику по реальним угодам. Бо на відміну від первинного ринку (де працюють маркетологи), на вторинному — ціну виставляють хаотично (стаття). І вона сильно коливається від реальної.
Особливо якщо об'єкт з ремонтом, який навіть не відбивається. Коли робили ремонт — все досить обґрунтовано було для власника. Але охочих купити всі ці дизайнерські рішення по такій ціні не так вже і багато виявилось.
RomaI
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:08

А Испании скидки до 40% на недвижимость сейчас.Грянет серьезно вирус и не то будет у нас.
agroyuri
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