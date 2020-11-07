У жовтні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1465 дол. США/кв.м.
Дивися повний текст Вартість квартир на \"вторинці\" Києва у жовтні (інфографіка).
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:12
Вартість квартир на "вторинці" Києва у жовтні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість квартир на \"вторинці\" Києва у жовтні (інфографіка).
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:12
Гарна статистика — але вона лише відображає ціни, по яким виставлені квартири на продаж. Хотілось би побачити статистику по реальним угодам. Бо на відміну від первинного ринку (де працюють маркетологи), на вторинному — ціну виставляють хаотично . І вона сильно коливається від реальної.
Особливо якщо об'єкт з ремонтом, який навіть не відбивається. Коли робили ремонт — все досить обґрунтовано було для власника. Але охочих купити всі ці дизайнерські рішення по такій ціні не так вже і багато виявилось.
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:08
А Испании скидки до 40% на недвижимость сейчас.Грянет серьезно вирус и не то будет у нас.
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