2021 року Україна зможе уникнути дефолту завдяки переговорам з МВФ.
Дивися повний текст Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у парламенті.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:58
Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у...
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Дивися повний текст Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у парламенті.
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:32
Гетьманцев робить все, щоб в Україні був дефолт, бо працює на Коломойського.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:28
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:01
Твёрдо и четко, дефолта не будет (Б.Ельцин). Такое уже было в истории. мвф денег не даст. Беня говорил: дефолт. Значит будем готовиться к дефолту...
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