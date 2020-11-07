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Чи буде дефолт в Україні:
на які дії МВФ очікують у...

Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:58

Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у...

Пропонуємо до обговорення:
2021 року Україна зможе уникнути дефолту завдяки переговорам з МВФ.

Дивися повний текст Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у парламенті.
R2
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Не будет?
Разве не хотят скупить землю и тд по бросовым ценам?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:32

Гетьманцев робить все, щоб в Україні був дефолт, бо працює на Коломойського.
ztbbig
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:07

Дай Боже
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:28

  ztbbig написав:Гетьманцев робить все, щоб в Україні був дефолт, бо працює на Коломойського.


А Коломойский втихаря на Путина всё перепишет. Опять зрада!!! Срочно в гараж за шинами...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:01

Твёрдо и четко, дефолта не будет (Б.Ельцин). Такое уже было в истории. мвф денег не даст. Беня говорил: дефолт. Значит будем готовиться к дефолту...
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:26

Re: Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у...

Если со всех щелей утверждают, что бакс не стоит покупать - делай выводы.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:45

  Ratatui написав:
  ztbbig написав:Гетьманцев робить все, щоб в Україні був дефолт, бо працює на Коломойського.


А Коломойский втихаря на Путина всё перепишет. Опять зрада!!! Срочно в гараж за шинами...

Есть один супергерой, который может всех спасти...

Гэть-мэн!
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