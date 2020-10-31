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Китай вивів на американський
ринок бюджетний...

Китай вивів на американський ринок бюджетний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:52

Китай вивів на американський ринок бюджетний...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобілі Kandi K27 і Kandi K23.

Дивися повний текст Китай вивів на американський ринок бюджетний електромобіль (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:53

Такое ощущение что это потому что китайская производительность труда
vladimirdermanovskiy
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