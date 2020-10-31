Китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобілі Kandi K27 і Kandi K23.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:52
Китай вивів на американський ринок бюджетний...
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Дивися повний текст Китай вивів на американський ринок бюджетний електромобіль (фото).
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