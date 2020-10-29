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Міжбанк: понеділок
пройде дуже напружено

Міжбанк: понеділок пройде дуже напружено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:43

Міжбанк: понеділок пройде дуже напружено

Пропонуємо до обговорення:
Цей понеділок пройде дуже напружено на валютному ринку зі збереженням інтриги щодо подальшого тренду по курсу.

Дивися повний текст Міжбанк: понеділок пройде дуже напружено.
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