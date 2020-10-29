Цей понеділок пройде дуже напружено на валютному ринку зі збереженням інтриги щодо подальшого тренду по курсу.
Дивися повний текст Міжбанк: понеділок пройде дуже напружено.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:43
Міжбанк: понеділок пройде дуже напружено
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: понеділок пройде дуже напружено.
Зараз переглядають цей форум: shapo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|