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Верховний суд не застосував "антиколомойський" закон у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд 27 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу ПриватБанк та Кабміну у справі процедури bail-in акцій ТОВ "Реватіс".
Дивися повний текст Верховний суд не застосував \"антиколомойський\" закон у справі проти ПриватБанку
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:02
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:20
У них свои законы: бабло побеждает все.
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