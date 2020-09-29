RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які працівники мають
перевагу при скороченні штату

Які працівники мають перевагу при скороченні штату
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:30

Які працівники мають перевагу при скороченні штату

Пропонуємо до обговорення:
Переважне право залишитися на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Дивися повний текст Які працівники мають перевагу при скороченні штату.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91117
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:30

.......Товарищи на улице Капитализм какие льготы!!!!!!
igor72113
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Болгари мають намір випустити найпотужніший суперкар у...
R2 » Нед 18 жов, 2020 08:52
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 08:53
kolodka_eduard
Медики мають отримати обіцяне підвищення зарплат вже...
R2 » Вів 29 вер, 2020 09:58
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 09:58
apyvovar
"Укрпошта" відправила у примусову відпустку 20% штату...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 13:17
2 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 20:32
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90757)
09.11.2020 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.