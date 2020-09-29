Переважне право залишитися на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Дивися повний текст Які працівники мають перевагу при скороченні штату.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:30
Які працівники мають перевагу при скороченні штату
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Дивися повний текст Які працівники мають перевагу при скороченні штату.
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