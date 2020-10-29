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Банк Порошенка скоротив чистий
прибуток майже в 10 разів

Банк Порошенка скоротив чистий прибуток майже в 10 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:23

Банк Порошенка скоротив чистий прибуток майже в 10 разів

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками дев'яти місяців 2020-го чистий прибуток Міжнародного інвестиційного банку (МІБ, найбільшим акціонером якого є Петро Порошенко) склав 5,6 млн грн, що в 9 разів менше, ніж за аналогічний період 2019 року (50,53 млн грн).

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  Ratatui написав:Мутит шоколадный батон.

Отакої!

Что МИБ, что ВБР - два сапога - пара!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:54

ахаха, зато банк Зеленского нарастил
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