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Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути запровадження жорсткого локдауну в Україні.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауну в Україні – Зеленський
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:57
и бизнесу вред и толку никакого. впрочем все как всегда.
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kogut4433
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:00
kogut4433 написав:
и бизнесу вред и толку никакого. впрочем все как всегда.
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