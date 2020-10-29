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Карантин вихідного дня
допоможе уникнути жорсткого...

Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:57

Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути запровадження жорсткого локдауну в Україні.

Дивися повний текст Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауну в Україні – Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:57

и бизнесу вред и толку никакого. впрочем все как всегда.
kogut4433
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:00

  kogut4433 написав:и бизнесу вред и толку никакого. впрочем все как всегда.

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Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:24

Разносчики ковидла школьники и дети дошкольного возраста. У подавляющего большинства детей он протекает без симптомов, у бабушек и дедушек увы нет. И карантин выходного дня тут никак не поможет.
straponesa
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