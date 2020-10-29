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Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасовий режим карантину на вихідні, введений приблизно на кілька тижнів, допоможе уникнути запровадження жорсткого локдауну в Україні.
Дивися повний текст Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауну в Україні – Зеленський
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R2
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:57
и бизнесу вред и толку никакого. впрочем все как всегда.
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kogut4433
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:00
kogut4433 написав:
и бизнесу вред и толку никакого. впрочем все как всегда.
зе традиции
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:24
Разносчики ковидла школьники и дети дошкольного возраста. У подавляющего большинства детей он протекает без симптомов, у бабушек и дедушек увы нет. И карантин выходного дня тут никак не поможет.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 00:12
Интересно сколько коек подготовлено с начала года? Все что сделала эта власть во главе с презедентом для решения вопросов эпидемии: 1) барыжила масками; 2) барыжила зерном (2700 вагонов ушли не попрощавшись); 3) создала антиковидный фонд 60 млрд.грн. и наполовину употребила не по назначению (дороги, аваков, телесериалы).
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mvi
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Додано: Вів 10 лис, 2020 00:14
mvi написав:
2) барыжила зерном (2700 вагонов ушли не попрощавшись);
При всей своей нелюбви к зеленым: у нас уже давно не СССР, нет колхозов и совхозов - государство не
торгует зерном.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 10 лис, 2020 08:10
vitaliy_berdinskikh написав: mvi написав:
2) барыжила зерном (2700 вагонов ушли не попрощавшись);
При всей своей нелюбви к зеленым: у нас уже давно не СССР, нет колхозов и совхозов - государство не
торгует зерном.
В процессе разбирательства Аваковом были допрошены мыши, которые подтвердили факт поедания ими 2700 вагонов зерна из госрезерва
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Igorten
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Додано: Вів 10 лис, 2020 08:14
Igorten написав: vitaliy_berdinskikh написав: mvi написав:
2) барыжила зерном (2700 вагонов ушли не попрощавшись);
При всей своей нелюбви к зеленым: у нас уже давно не СССР, нет колхозов и совхозов - государство не
торгует зерном.
В процессе разбирательства Аваковом были допрошены мыши, которые подтвердили факт поедания ими 2700 вагонов зерна из госрезерва
Это продажа
зерна государством
?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Вів 10 лис, 2020 08:39
vitaliy_berdinskikh а это как вам угодно так и рассматривайте, лично мое мнение, что мыши врут и зерно продано .. как минимум государственными лицами, на даном этапе можно начинать цепляться к формулировке, но от этого зерна больше не станет.
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Igorten
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Додано: Вів 10 лис, 2020 08:49
Igorten написав:vitaliy_berdinskikh
а это как вам угодно так и рассматривайте, лично мое мнение, что мыши врут и зерно продано .. как минимум государственными лицами, на даном этапе можно начинать цепляться к формулировке, но от этого зерна больше не станет.
Посыл же был именно в том что делало государство в период с начала эпидемии, а не в том насколько надежно хранятся госрезервы. К тому же зерно то каким боком к карантину? С тем же успехом можно приписать сюда сдачу украинских территорий или проигрыш Ломаченко.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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