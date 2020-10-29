Конечно можно, было бы желание Я вижу посыл писавшего в том, что война войной, а под "заботу" о гражданах грабят как всегда, правда это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:33
Re: Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...
Конечно можно, было бы желание Я вижу посыл писавшего в том, что война войной, а под "заботу" о гражданах грабят как всегда, правда это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:02
Re: правда
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:35
Ага, особенно в конце 90-х
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:09
Re: 90
В первой половине 90-х. Далее по восходящей.
а с 2014 только вниз
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:11
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:13
Да-да, расскажи как класно жилось во второй половине 90-х с набиравшими обороты веерными отключениями и тотальными невыплатами зарплат: если в начале девяностых деньги стремительно теряли стоимость, то во второй половине их просто тупо не было. К слову развязывали этот клубок майданные премьер Ющенко и вице-премьер Тимошенко.
Так 2014 это как раз прямая заслуга домайданных властей обваливших курс гривны искуственным удерживанием фиксированного курса, растратой ЗВР и сдачей интересов страны ради покровительства соседнего диктатора. А далее с 2016 года по восходящей не смотря на продолжающуюся войну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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