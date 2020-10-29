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Карантин вихідного дня
допоможе уникнути жорсткого...

Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:33

Re: Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...

  vitaliy_berdinskikh написав:С тем же успехом можно приписать сюда сдачу украинских территорий или проигрыш Ломаченко.

Конечно можно, было бы желание :) Я вижу посыл писавшего в том, что война войной, а под "заботу" о гражданах грабят как всегда, правда это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:02

Re: правда

  Igorten написав:это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.

При домайданных властях жизнь была спокойная и в достатке по-более.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:35

  sal написав:
  Igorten написав:это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.

При домайданных властях жизнь была спокойная и в достатке по-более.

Ага, особенно в конце 90-х :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:09

Re: 90

В первой половине 90-х. Далее по восходящей.
а с 2014 только вниз
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:11

  sal написав:В первой половине 90-х. Далее по восходящей.
а с 2014 только вниз

Уже при януковоще был четкий нисходящий тренд: ЗВР таяли прямо на глазах...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:13

  sal написав:В первой половине 90-х. Далее по восходящей.

Да-да, расскажи как класно жилось во второй половине 90-х с набиравшими обороты веерными отключениями и тотальными невыплатами зарплат: если в начале девяностых деньги стремительно теряли стоимость, то во второй половине их просто тупо не было. К слову развязывали этот клубок майданные премьер Ющенко и вице-премьер Тимошенко.

  sal написав:а с 2014 только вниз

Так 2014 это как раз прямая заслуга домайданных властей обваливших курс гривны искуственным удерживанием фиксированного курса, растратой ЗВР и сдачей интересов страны ради покровительства соседнего диктатора. А далее с 2016 года по восходящей не смотря на продолжающуюся войну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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