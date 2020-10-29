Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...

Додано: Вів 10 лис, 2020 14:48

Это банальное разворовывание бюджета чиновниками или с ведома чиновников.



Завтра ми прокинемося в іншій країні. Країні, де її президент допустив вивезення з країни стратегічних запасів зерна.

За таке не саджають. За таке вішають.

ГРАБІЖ ДЕРЖРЕЗЕРВУ

"...вам і не снилося" (с)

"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - з такою сенсаційною заявою виступила 05.11.2020 прес-служба Мінекономіки після оприлюднення результатів авдиту "Держрезерву". *

Тепер починається найцікавіше. Головне питання - з чийого дозволу це робилося?

Те, про що ми писали й попереджали з листопада 2019 року, підтвердилося.

Все це почалося з нашого повідомлення у “Хроніці...” від 23.11.2019 р.:

"В Україні розпечатано оперативні одиниці зберігання стратегічних запасів зерна. Офіційне пояснення - оновлення запасів. Це брехня. Реактивация запасів закінчилася в жовтні."

Сама по собі ця дія унікальна. Розкриття резерву після реактивації (перезакладення запасів), укладання під консервацію та після заходів ізолювання - це надзвичайна подія й жодними технічними обставинами цього пояснити не можна. Саме тому це й привернуло нашу увагу.

Крім того, ця дія - це складний адміністративний процес, який фіксується в документах і спецповідмленнях із кінцевим рішенням, що його ухвалює виключно президент (за його відсутности — особа, яка виконує функції президента). Без такого рішення, що доправляється за спеціяльною процедурою, ніхто нікого й близько не підпустить до Державного резерву. Ми не маємо можливости доступу до Держрезерву, тому питання було поставлене на контроль.

Аналітичний контроль та аналіз непрямих даних показали аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел, про що ми повідомили у випуску “Хроніки...» від 25.03.2020 р.: "Експорт зерна з України за останній місяць зріс на 70%. Заздалегідь попереджаємо владу Зеленського - перевірте реальні запаси продовольчого зерна. Перевірте державні запаси в Держрезерві."

Першою жертвою такого розвитку подій став міністр фінансів Уманський, який у своєму аналізі діяльности митних служб згадав про періодичні скиди та зміну даних щодо діяльности транспортно-перевалочних об'єктів експорту зерна з України, в тому числі й Одеського припортового елеватора, який належить державі. Уманського, який пробув на посаді 26 днів, звільнено 30 березня 2020 року без пояснення причин.

Але інформація вже поширилася...