Конечно можно, было бы желание Я вижу посыл писавшего в том, что война войной, а под "заботу" о гражданах грабят как всегда, правда это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:33
Re: Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...
Конечно можно, было бы желание Я вижу посыл писавшего в том, что война войной, а под "заботу" о гражданах грабят как всегда, правда это относится и ко всем предыдущим властям, а вот кто больше или циничнее тут можно спорить.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:11
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:13
Да-да, расскажи как класно жилось во второй половине 90-х с набиравшими обороты веерными отключениями и тотальными невыплатами зарплат: если в начале девяностых деньги стремительно теряли стоимость, то во второй половине их просто тупо не было. К слову развязывали этот клубок майданные премьер Ющенко и вице-премьер Тимошенко.
Так 2014 это как раз прямая заслуга домайданных властей обваливших курс гривны искуственным удерживанием фиксированного курса, растратой ЗВР и сдачей интересов страны ради покровительства соседнего диктатора. А далее с 2016 года по восходящей не смотря на продолжающуюся войну.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 10 лис, 2020 13:17
Вы из Зазеркалья какого-то пишите?! Уровень жизни после Майдана слабо, но неуклонно шел вверх. И это при войне и временной потере территорий. Янукович тянул страну в пропасть. Все события после и атака РФ -это хорошо отразили.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:43
Если Вы ответите на вопрос, что есть государство, то вполне сможете понять, что было написано выше.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:48
Это банальное разворовывание бюджета чиновниками или с ведома чиновников.
Завтра ми прокинемося в іншій країні. Країні, де її президент допустив вивезення з країни стратегічних запасів зерна.
За таке не саджають. За таке вішають.
ГРАБІЖ ДЕРЖРЕЗЕРВУ
"...вам і не снилося" (с)
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - з такою сенсаційною заявою виступила 05.11.2020 прес-служба Мінекономіки після оприлюднення результатів авдиту "Держрезерву". *
Тепер починається найцікавіше. Головне питання - з чийого дозволу це робилося?
Те, про що ми писали й попереджали з листопада 2019 року, підтвердилося.
Все це почалося з нашого повідомлення у “Хроніці...” від 23.11.2019 р.:
"В Україні розпечатано оперативні одиниці зберігання стратегічних запасів зерна. Офіційне пояснення - оновлення запасів. Це брехня. Реактивация запасів закінчилася в жовтні."
Сама по собі ця дія унікальна. Розкриття резерву після реактивації (перезакладення запасів), укладання під консервацію та після заходів ізолювання - це надзвичайна подія й жодними технічними обставинами цього пояснити не можна. Саме тому це й привернуло нашу увагу.
Крім того, ця дія - це складний адміністративний процес, який фіксується в документах і спецповідмленнях із кінцевим рішенням, що його ухвалює виключно президент (за його відсутности — особа, яка виконує функції президента). Без такого рішення, що доправляється за спеціяльною процедурою, ніхто нікого й близько не підпустить до Державного резерву. Ми не маємо можливости доступу до Держрезерву, тому питання було поставлене на контроль.
Аналітичний контроль та аналіз непрямих даних показали аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел, про що ми повідомили у випуску “Хроніки...» від 25.03.2020 р.: "Експорт зерна з України за останній місяць зріс на 70%. Заздалегідь попереджаємо владу Зеленського - перевірте реальні запаси продовольчого зерна. Перевірте державні запаси в Держрезерві."
Першою жертвою такого розвитку подій став міністр фінансів Уманський, який у своєму аналізі діяльности митних служб згадав про періодичні скиди та зміну даних щодо діяльности транспортно-перевалочних об'єктів експорту зерна з України, в тому числі й Одеського припортового елеватора, який належить державі. Уманського, який пробув на посаді 26 днів, звільнено 30 березня 2020 року без пояснення причин.
Але інформація вже поширилася...
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:49
І от 1 квітня 2020 р. в Зеленського зібралася зовсім не першоквітнева компанія.
Повідомлення «Хроніки...» від 02.04.2020: «Вчора в Зеленського зібралася дивна компанія. Він, Єрмак, Тимошенко Кирило, Шефір Сергій і Устенко (радник Зеленського) і Аваков... Доповідав Устенко. Про що говорили, ми не знаємо, але Устенко недавно майже добу провів у Державній аґенції резерву України".
З цього можна зробити висновок, що президент та його оточення прекрасно знали про ситуацію, але от що в Держрезерві робив Устенко, стало зрозуміло через тиждень.
Повідомлення «Хроніки...» від 08.04.2020: «З посади виконуючого обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ - національний оператор зернового ринку України у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових) йде призначений в грудні 2019 року Саймон Чернявський. На посту відпрацював прекрасно. Структурні питання вирішив, кредитні питання з Китаєм улагодив. Йде з причини конфлікту з радником Зеленського Устенком. Обставини нам НАРАЗІ невідомі."
Сталося ось що: завдяки характерові діяльности та займаній посаді пан Чернявський побачив те саме, що й ми, — "аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел". Будучи професіоналом у своїй сфері, він, природно, точно визначив "джерело" аномального росту і, відповідно, почав ставити запитання. Влада вирішила, що він є джерелом нашої інформації, і звільнила його, відсікши його від небезпечної для неї інформації.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:51
Влада помилилася й у визначенні джерела і в оцінці своїх можливостей контролювати витік інформації. Загальні обсяги вивезення зерна з Держрезерву ми оприлюднили.
Повідомлення “Хроніки...» від 07.05.2020: «За період з грудня 2019 року до березня 2020 року з державних одиниць зберігання стратегічних запасів зерна вилучено 1.86 млн. тонн зерна продовольчої групи. Основну масу цього зерна, близько 1 млн. тонн, вивезено через морські порти України в період з 12 до 22 березня. Подібна операція неможлива без дозволу президента країни як голови РНБО. "
Далі було ще цікавіше. Задовго до всіляких "перевірок Державдитслужби за розпорядженням Кабінету міністрів", управління "К" СБУ провело обстеження одиниць зберігання "Державної аґенції резерву України", результати якого ми оголосили у «Хроніці...» 30 червня 2020 р.:
"...виявлено недостачу матеріяльних цінностей на загальну суму понад 10 млрд. гривень. У тому числі:
- зерна продовольчої групи - 9,311 млрд. гривень (на 4,890 млрд. є договори перевкладання);
- паливо - 890,73 млн. гривень (на 611.2 млн. гривень є договори перевкладання);
- предмети медичного призначення - 3,41 млн. гривень (є акти списання на суму 890,6 тисяч гривень);
- металоконструкції — 9,12 млн. гривень (за залишковою вартістю);
- сіль харчова - 2,01 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали);
- будівельні матеріяли — 1,91 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали);
- спирт етиловий технічний — 4,98 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали)."
Вже тоді стало ясно, що масштаб розкрадань колосальний.
Зеленський вирішив діяти за звичним методом: мовчати - і всі все забудуть. Цілком логічно. Без зміни влади розслідування такого масштабу й рівня, котре зачіпає вищі поверхи влади, практично неможливе.
Він не врахував одного - його влада не вічна, й публікація інформації Мінекономіки, крім усього іншого, ясно говорить і про це.
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:53
* Аудит “Держрезерву” підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки
05.11.2020 | 16:37 | Прес-служба Мінекономіки
Джерело:
"Миші", що з'їли українські стратегічні запаси зерна
Леся Порутська-Сакович
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:30
Уровень жизни отражается той реальностью, когда по районам в городе уже открывается не первый пункт помощи нуждающимся.
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