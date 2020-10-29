Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:52
ruvex написав: SMOKE написав: sal написав:
При домайданных властях жизнь была спокойная и в достатке по-более.
Вы из Зазеркалья какого-то пишите?! Уровень жизни после Майдана слабо, но неуклонно шел вверх. И это при войне и временной потере территорий. Янукович тянул страну в пропасть.
Уровень жизни отражается той реальностью, когда по районам в городе уже открывается не первый пункт помощи нуждающимся.
не совсем: в тех же Штатах эти "кухни" давно существуют. Т.е. "уровень жизни" Штатов -- существенно ниже нашего?..
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