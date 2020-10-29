Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого...

ruvex написав:
Уровень жизни отражается той реальностью, когда по районам в городе уже открывается не первый пункт помощи нуждающимся.
не совсем: в тех же Штатах эти "кухни" давно существуют. Т.е. "уровень жизни" Штатов -- существенно ниже нашего?..
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:52
не совсем: в тех же Штатах эти "кухни" давно существуют. Т.е. "уровень жизни" Штатов -- существенно ниже нашего?..
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:21
Если за подобный бред еще и платят деньги, значит, Вам есть чем гордиться, но деградирует страна благодаря вот таким же ура-писакам. Поэкспериментируйте подобным изыском в разъяснительных целях со своими отпрысками, заодно приведите пример почему на мусорниках теперь стало больше тех же пенсионеров приведя пример США.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 10 лис, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:24
это смотря кого куда завела кривая поиска американской мечты. на 400 баксов вэлфера особо не пожируешь, а когда тебе за 60 и не светит ни работа ни пенсия, остаются только продовольственные талоны
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:30
Вообще ничего из этого брызганья желчью не понял...
Касательно подкормки: так это таки зрада или пэрэмога? -- и наличие "суповых кухонь" показывает высокий или низкий "уровень жизни"? Или (может быть) таки стоит признать -- вообще никак к нему не относится.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:31
Т.е. "уровень жизни" он, оказывается, даже в одной стране разный может быть? -- вот это сюрприз...
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:39
Ну так попробуйте самостоятельно думать, анализировать.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:46
Что, собственно и ожидалось...
Ладно, тему влияния "суповых кухонь" на "уровень жизни" в отдельно взятой стране больше педалировать не буду -- пук в лужу засчитываю.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:41
На достоверные факты деградации социальной сферы, испражняете свои пустотелые теории, еще и пытаетесь щегольнуть ролью снисходительного мирового судьи. Подростковое бахвальство.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 17:48
Да-да: прекрасно вас понимаю -- сказать что-то хочется, а по-делу не получается -- приходится пустословной заумью испражняться...
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