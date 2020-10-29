Та $85 млрд додаткового ВВП.
Дивися повний текст Прем'єр прогнозує зростання вартості сільгоспземлі у п'ять разів за десять років.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:18
Прем'єр прогнозує зростання вартості сільгоспземлі у...
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Дивися повний текст Прем'єр прогнозує зростання вартості сільгоспземлі у п'ять разів за десять років.
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:18
Як в державі може зникнути 5 млн га землі? Як з держрезерву може пропасти 2 тис вагонів зерна? З часів ваучерної приватизації Кучими пройшло 20 років. Тоді Кучма також, як Шмигаль сьогодні, обіцяв бурхливий ріст країни, як тільки заводи і фабрики передадуть у приватні руки оліхархів. І як результат сьогодні Україна - найбідніша і найкорумпованіша країна Європи із зруйнованою промисловістю. Олігархи сидять на схемах і потоках і єдине, що залишилось - земля, і казки про бурхливий розвиток і молочні ріки.
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