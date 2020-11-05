Це - перша промислова СЕС в Україні, побудована на даху багатоквартирного житлового будинку, повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22
У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...
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Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23
Мы вносим свой вклад в достижение глобальной хорошей цели - сделать энергетику более безопасной и более зеленой. А также более дорогой, но пересеченным это знать не трэба.
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