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У Києві запустили велику сонячну
електростанцію на даху...

У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22

У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху...

Пропонуємо до обговорення:
Це - перша промислова СЕС в Україні, побудована на даху багатоквартирного житлового будинку, повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст У Києві запустили велику сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:23

Мы вносим свой вклад в достижение глобальной хорошей цели - сделать энергетику более безопасной и более зеленой. А также более дорогой, но пересеченным это знать не трэба.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:31

Спец для ахметки и пдв отменили и мыто 0. Вот как должны законы работать не то что автобляхеры над какимто акцизом гризутся.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:38

Таке відчуття наче відео із Тюмєні дивлюсь, а не з української столиці. фу.
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